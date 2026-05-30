Brenden Aaronson abandona la concentración del Mundial 2026 para contraer matrimonio

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El mediocampista de la Selección de Estados Unidos y del Leeds United, Brenden Aaronson, se ausentó de la concentración mundialista el 30 de mayo de 2026 para casarse con Milana D’Ambra, hija del entrenador universitario Don D’Ambra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 10:04 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 10:59 AM.