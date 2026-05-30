Canadá presenta su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026

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La selección canadiense anunció el viernes una nómina de 26 futbolistas, entre los que destacan Alphonso Davies, Jonathan David y el joven Marcelo Flores, para disputar el Mundial 2026 que el país co‑organiza con México y Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 09:38 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 10:03 AM.