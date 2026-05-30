Canadá presenta su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026

La selección de Canadá reveló su lista final de 26 jugadores que competirán en la Copa del Mundo 2026, la primera edición que el país alberga como co‑anfitrión junto a México y Estados Unidos. Entre los convocados se encuentran figuras de la élite europea como Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Jonathan David (Juventus) y el prometedor mediocampista Marcelo Flores.
El técnico Jesse Marsch, quien dirigió al equipo en la fase de clasificación, subrayó la importancia histórica de nombrar una plantilla para un Mundial en casa: “Es un honor nombrar nuestra plantilla para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que componen este país”. Además, destacó el carácter “decidido, valiente y orgulloso” del grupo, atributos que, según él, permitirán superar la fase de grupos, algo que el equipo no ha logrado desde sus participaciones en 1986 y 2022.
Canadá integrará el Grupo B, compartiendo baluarte con Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. El debut será el 12 de junio en Toronto contra Bosnia y Herzegovina, seguido por encuentros contra Qatar (18 de junio) y Suiza (24 de junio), ambos en Vancouver. La federación Canada Soccer presentó la convocatoria proyectando los nombres de los jugadores en la icónica CN Tower, símbolo de unidad nacional y del papel de Canadá como anfitrión.
Como preparación, la escuadra jugará dos amistosos: el 1 de junio frente a Uzbekistán en Edmonton y el 5 de junio contra Irlanda en Montreal. El objetivo del técnico es que el equipo avance a la siguiente ronda, marcando un hito en la historia del fútbol canadiense.
Esta será la tercera participación de Canadá en una Copa del Mundo masculina, y la primera como organizador, lo que eleva las expectativas de los aficionados y del país entero.