Rayados suma jerarquía europea: Erik Lamela llega al proyecto de Almeyda

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El exdelantero argentino, ganador del Premio Puskás y campeón de la UEFA Europa League, se incorpora al cuerpo técnico de Rayados como asistente de Matías Almeyda, pese a recuperarse de una cirugía de cadera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 11:25 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 11:36 AM.