Rayados suma jerarquía europea: Erik Lamela llega al proyecto de Almeyda

Rayados de Monterrey anunció la incorporación de Erik Lamela al cuerpo técnico de Matías Almeyda como auxiliar. El exfutbolista argentino, de 34 años, llega tras anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional en 2025 y tras una etapa como colaborador del staff del Sevilla desde agosto del año pasado.
Lamela, quien se hizo mundialmente famoso por anotar el gol de rabona que le valió el Premio Puskás 2021 y por levantar la UEFA Europa League 2022‑23 con el Sevilla, se incorpora al proyecto regiomontano mientras se recupera de una cirugía de cadera, apoyado en una muleta. A pesar de su condición física, el exjugador manifestó su total disposición para aportar al nuevo proyecto de Almeyda.
La relación entre ambos se consolidó durante la temporada 2024‑25 en el AEK de Atenas, donde compartieron vestuario y trabajo técnico. En esa etapa también coincidieron con el mediocampista mexicano Orbelín Pineda, lo que refuerza la conexión entre generaciones y estilos dentro del staff de Rayados.
Con una trayectoria que incluye pasos por Tottenham Hotspur, Sevilla, y la selección argentina, Lamela aporta al club una visión táctica internacional y experiencia en competiciones de alto nivel. Su paso por el banquillo del Sevilla y el AEK le brinda conocimientos de entrenamiento que Almeyda espera trasladar al fútbol mexicano.
La afición regiomontana muestra expectativas ante la llegada del excampeón europeo, que promete enriquecer el planteamiento táctico y mental del plantel. La incorporación de Lamela representa, según el propio técnico, una oportunidad para “incorporar conocimiento internacional y una perspectiva diferente al fútbol de la Liga MX”.