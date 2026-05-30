Lucha libre mexicana de luto: fallece el luchador Tempo en aparatoso accidente de motocicleta

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El reconocido luchador Tempo perdió la vida tras ser embestido por un camión de carga en el cruce de Eje 3 Oriente y Recreo, en Iztacalco, el pasado viernes 29 de mayo. La noticia ha generado un profundo pesar en la comunidad de la lucha libre y entre sus seguidores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:42 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 07:09 AM.