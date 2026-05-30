Lucha libre mexicana de luto: fallece el luchador Tempo en aparatoso accidente de motocicleta

La comunidad de la lucha libre mexicana se viste de luto tras la trágica muerte del luchador profesional conocido como Tempo. Según reportes preliminares, el accidente ocurrió la tarde del viernes 29 de mayo, cuando el deportista transitaba en su motocicleta por el cruce de Eje 3 Oriente con Avenida Recreo, en la alcaldía Iztacalco.
Testigos presenciales indican que una camioneta de carga impactó contra la motocicleta de Tempo, provocando una colisión de gran magnitud que resultó fatal. La identidad del fallecido fue confirmada por un vecino que se encontraba en el lugar y que actuó como representante de los familiares directos del luchador.
El incidente ha generado una ola de condolencias en redes sociales. La conductora de televisión Mónica Castañeda, conocida por su programa Ventaneando, expresó su dolor al enterarse de la noticia, mientras que la popular serie María de todos los Ángeles también rindió homenaje al artista.
Doña Lucha, figura emblemática del medio, publicó un mensaje desgarrador en sus redes: “Inmenso dolor por la pérdida de Tempo, un gran luchador y ser humano”. La publicación fue compartida ampliamente por la revista TVNotas, que confirmó la veracidad de los hechos.
Las autoridades locales ya iniciaron la investigación correspondiente para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. Mientras tanto, la familia de Tempo y sus allegados solicitan respeto y privacidad durante este difícil momento.
Se espera que se publiquen más detalles a medida que avance la investigación. La comunidad de la lucha libre, sus seguidores y el público en general continúan rindiendo tributo a la memoria de Tempo, cuyo legado permanecerá en el ring.