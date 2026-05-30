Manuel Torres lidera el Tour Championship 2025‑26 tras una racha de cinco birdies consecutivos

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El venezolano Manuel Torres tomó el primer lugar del Tour Championship 2025‑26 en la tercera ronda, gracias a una segunda vuelta espectacular que incluyó cinco birdies seguidos del hoyo 13 al 17, dejando la última jornada abierta y con varios contendientes mexicanos a la caza del título.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 10:51 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 11:16 AM.