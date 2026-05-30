Manuel Torres lidera el Tour Championship 2025‑26 tras una racha de cinco birdies consecutivos

Manuel Torres se posicionó como líder del Tour Championship 2025‑26 tras una segunda vuelta de la tercera ronda que quedó marcada por una racha de cinco birdies consecutivos (hoyos 13‑17) en el exigente recorrido de Ventanas de San Miguel Golf & Resort, diseñado por Sir Nick Faldo.
El venezolano cerró la ronda con 199 golpes, 11 bajo par, superando al campeón defensor Joel Thelen, quien había encabezado el marcador al inicio del día. La precisión requerida por las posiciones de bandera y el viento cambiante hicieron que la hazaña de Torres fuera aún más meritoria.
“Mañana será un día muy largo. Aquí nadie regala nada y sé que tendré detrás a jugadores con muchísima experiencia. La clave será salir con la misma mentalidad, golpe por golpe, sin pensar demasiado en el resultado final”, declaró Torres, quien también ganó el El Salvador Open Championship III esta temporada.
La contienda se mantiene viva para varios golfistas mexicanos. Entre los principales aspirantes están José de Jesús “Camarón” Rodríguez, líder del ranking de la temporada y máximo ganador histórico de la GPM, y Alejandro Madariaga, vencedor del Bajío Open, ambos con 201 golpes (9 bajo par). La última jornada decidirá también el galardón al Jugador del Año, uno de los mayores honores de la Gira Profesional Mexicana.
Con una bolsa económica importante, puntos para el Official World Golf Ranking y la posibilidad de coronarse como campeón de la gran final de la temporada, el Tour Championship 2025‑26 promete una ronda final de alto voltaje que quedará grabada en la historia del golf mexicano.