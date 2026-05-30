MLB suspende a Abner Uribe por un juego tras celebración polémica contra los Cardinals

La Liga Mayor de Béisbol (MLB) impuso una suspensión de un juego a Abner Uribe, relevista de los Milwaukee Brewers, por su gesto considerado inapropiado durante la victoria 6‑0 del martes contra los St. Louis Cardinals.
En la octava entrada, Uribe, de 25 años, ponchó a Alec Burleson para cerrar la mitad del inning. Tras el tercer strike, realizó tres movimientos de “crotch chop”, estilo lucha libre, apuntando al dugout de los Cardinals. El gesto provocó la queja del cuerpo de árbitros y, posteriormente, la sanción de la MLB, que también incluyó una multa cuyo monto no se ha divulgado.
Los Cardinals, visitantes, tenían dos corredores en base cuando se registró el ponche. A pesar de la protesta del equipo de St. Louis, la apelación fue rechazada. El mánager de los Brewers, Pat Murray, calificó el acto de “vergonzoso” y señaló que “no hay justificación para ese tipo de comportamiento en un juego que terminó 6‑0”.
Uribe, quien lleva una marca de 2‑2, efectividad de 4.19 y 21 ponches en la temporada, había sido sancionado previamente en 2024 con una suspensión de cuatro juegos por lanzar un puñetazo al jardinero de Tampa Bay, José Siri, lo que desencadenó una pelea entre bancas. Tras ese incidente, el lanzador se disculpó públicamente con sus compañeros y la dirigencia de los Brewers, aunque no con los Cardinals.
En la conferencia de prensa posterior, Uribe afirmó que el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, había incitado a sus lanzadores a lanzar intencionalmente a los bateadores de Milwaukee, lo que, según él, habría alimentado la tensión del momento. Sin embargo, la MLB mantuvo la sanción y pospuso su cumplimiento hasta que concluya el proceso de apelación, que se resolverá antes del próximo partido de los Brewers en Houston.
Esta suspensión se suma a la lista de medidas disciplinarias que la liga ha adoptado en los últimos años para controlar conductas violentas o provocativas en el campo, reforzando su política de “cero tolerancia” ante actos que puedan incitar a la violencia o faltar al respeto a los oponentes.