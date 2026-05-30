MLB suspende a Abner Uribe por un juego tras celebración polémica contra los Cardinals

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El relevista de los Milwaukee Brewers, Abner Uribe, recibió una suspensión de un partido y una multa no revelada después de ejecutar un “crotch chop” dirigido al dugout de los St. Louis Cardinals tras ponchar a Alec Burleson en una victoria 6‑0.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:43 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 07:01 AM.