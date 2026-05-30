Muere Billy Álvarez, polémico expresidente de Cruz Azul

Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul y del club de fútbol homónimo, murió el sábado 30 de mayo de 2026 en un hospital de Toluca, Estado de México, mientras permanecía bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal del Altiplano. La información proviene de la periodista Itzel Cruz Alanís y confirma que el directivo estaba cumpliendo una medida de reclusión preventiva tras su captura en enero de 2025 por la Fiscalía General de la República.
Álvarez, quien lideró la cooperativa y el equipo de fútbol durante más de tres décadas, había sido acusado de delitos graves, entre ellos delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de fondos millonarios y lavado de dinero mediante empresas fachada. Su detención, después de varios años como prófugo, marcó el inicio de una serie de procesos judiciales que impactaron la imagen y la gestión de la Cooperativa Cruz Azul.
En febrero de 2025, el exmandatario sufrió una fractura de cadera que requirió su traslado a un centro médico especializado. A partir de ese momento, su salud se deterioró, presentando complicaciones respiratorias y otras afecciones que, según fuentes, se agravaron durante su reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Hasta el momento, ni la familia de Álvarez, ni la Cooperativa Cruz Azul, ni las autoridades penitenciarias han emitido comunicados oficiales sobre el fallecimiento. La ausencia de pronunciamientos oficiales deja en el aire la reacción institucional ante la muerte de una figura tan controvertida en el deporte mexicano.
El caso de Billy Álvarez ilustra la compleja intersección entre el mundo del deporte, la administración empresarial y el sistema de justicia en México. Sus logros en la cancha, que incluyeron varios títulos de liga y la consolidación del club como una potencia del fútbol nacional, se ven ahora opacados por los procesos legales que marcaron el final de su gestión.
Con su muerte, se cierra una de las etapas más polémicas de la historia reciente del fútbol mexicano, una que dejó al descubierto la necesidad de mayor transparencia y control en la administración de instituciones deportivas y empresariales.