Muere Billy Álvarez, polémico expresidente de Cruz Azul

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Guillermo “Billy” Álvarez falleció el 30 de mayo de 2026 en un hospital de Toluca mientras estaba bajo custodia federal, tras haber sido detenido en enero de 2025 por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 10:52 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 10:54 AM.