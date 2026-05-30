Paulinho rechaza comparaciones con Cardozo y enfoca al Toluca en la final contra Tigres

El Toluca se prepara para la final de la Concacaf Champions Cup contra Tigres y su delantero estrella, Paulinho, ha pedido que se eviten las comparaciones con el legendario goleador del club, José Saturnino Cardozo. El portugués, tricampeón de goleo en la Liga MX y con cuatro trofeos locales, considera que su legado es distinto al del ídolo escarlata.
“Mi objetivo es el título, no el récord de goles”, declaró Paulinho en la rueda de prensa previa al partido. “Cardozo es una referencia histórica para el club; yo prefiero que el foco esté en el colectivo y en la entrega de todo el equipo”.
El delantero también resaltó que el Toluca jugará el sábado sin la presión de los 23 años sin un título internacional, enfocándose únicamente en conseguir el quinto trofeo bajo la dirección de Antonio Mohamed. “Vamos a entrar con la cabeza clara, sin cargar la historia del club. Queremos ganar por los colores, por la afición y por los compañeros que representan a México”.
Paulinho dedicó la posible victoria a los jugadores de la Selección Nacional que forman parte del plantel: Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz, a quien elogió por su recuperación tras una lesión y su papel como referente dentro del equipo.
Con la final a la vuelta de la esquina, el delantero portugués reafirma su preferencia por los reflectores colectivos sobre los individuales, dejando claro que el objetivo es levantar la copa y no añadir su nombre a la lista de máximos goleadores del club.