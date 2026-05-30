Paulinho rechaza comparaciones con Cardozo y enfoca al Toluca en la final contra Tigres

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El delantero portugués del Toluca, Paulinho, pidió que no lo comparen con el histórico José Saturnino Cardozo y subrayó que el objetivo del equipo es ganar la Concacaf Champions Cup, no los récords de goleo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:46 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 07:19 AM.