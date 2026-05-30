PSG se corona bicampeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penales

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El París Saint‑Germain ganó su segunda Champions League consecutiva al derrotar al Arsenal 4‑3 en la tanda de penaltis, después de empatar 1‑1 en tiempo extra en el Puskás Arena de Budapest.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 12:27 PM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 12:30 PM.