PSG se corona bicampeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penales

En una final que mantuvo a los aficionados al borde del asiento, el París Saint‑Germain (PSG) se proclamó bicampeón de la UEFA Champions League al imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis, 4‑3, tras un empate 1‑1 en la prórroga.
El encuentro se disputó el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. El Arsenal abrió el marcador a los seis minutos de juego gracias a Kavi Havertz, quien aprovechó una jugada colectiva para batir al portero del PSG.
El PSG reaccionó en la segunda mitad; Ousmane Dembele convirtió de penalti en el minuto 66, nivelando el marcador y enviando el partido a la prórroga.
Tras 120 minutos sin cambios en el marcador, la definición se trasladó a los once metros. En la serie de lanzamientos, el PSG ejecutó con precisión cuatro tiros, mientras que el Arsenal falló dos, incluido el decisivo disparo de Gabriel Magalhães, que se estrelló en el travesaño.
Con la victoria, Luis Enrique Martínez, director técnico del PSG, celebra su segundo título europeo consecutivo, consolidando al club como una potencia dominante en el fútbol continental.
El triunfo también marca la primera vez que un club francés logra dos Champions League seguidas, un hito histórico que eleva aún más la reputación del PSG a nivel mundial.