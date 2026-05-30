Sudáfrica empata 0-0 ante Nicaragua y llega al Mundial 2026 con dudas

La Selección de Sudáfrica concluyó su fase de preparación rumbo al Mundial 2026 con un insípido empate 0-0 ante Nicaragua. El resultado, obtenido en el estadio de la capital sudafricana, dejó más interrogantes que certezas para los Bafana Bafana, quienes serán el primer rival de México en el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
El conjunto africano dominó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol, pero la falta de contundencia volvió a ser su principal problema. El penal fallado por Lyle Foster en el primer tiempo reflejó la incapacidad del equipo para capitalizar su control del juego.
Con este empate, Sudáfrica acumula una racha negativa de cuatro partidos consecutivos sin victoria, lo que preocupa tanto a su afición como al cuerpo técnico dirigido por Hugo Broos. La ausencia de confianza y la incapacidad para convertir la superioridad en resultados podrían pesar en su debut mundialista.
El empate no solo es un dato estadístico; constituye un mensaje para México. El Tri, bajo la presión de abrir el Mundial en casa, se enfrentará a un rival que llega con dudas pero con la motivación de sorprender. El encuentro inaugural será decisivo para definir el rumbo del Grupo y medir la capacidad del equipo mexicano para explotar las debilidades sudafricanas.
En conclusión, Sudáfrica llega al Mundial con incertidumbre, pero con la intención de revertir su mala racha y dar la sorpresa contra el anfitrión.