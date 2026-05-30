Sudáfrica empata 0-0 ante Nicaragua y llega al Mundial 2026 con dudas

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Los Bafana Bafana cerraron su preparación con un empate sin goles frente a Nicaragua, dejando al equipo sudafricano sin victorias en sus últimos cuatro partidos y generando incertidumbre antes de su debut contra México en el Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:41 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 06:54 AM.