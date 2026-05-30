Toluca y Tigres se enfrentarán en la final de la Concachampions 2026: se define el campeón

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El sábado 30 de mayo, el Estadio Nemesio Díez será el escenario de la final entre Toluca y Tigres, que decidirá al campeón de la Concachampions 2026 y otorgará plazas a la Copa Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 11:25 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 11:40 AM.