Toluca y Tigres se enfrentarán en la final de la Concachampions 2026: se define el campeón

El sábado 30 de mayo de 2026, el Estadio Nemesio Díez de Toluca será el escenario de la esperada final de la Concachampions, donde Toluca y Tigres se medirán por el título continental y por los codiciados boletos a la Copa Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental.
Ambos conjuntos llegan al duelo con objetivos claros: Toluca busca romper una racha de frustraciones en finales internacionales, mientras que Tigres pretende consolidarse como el club mexicano con mayor presencia en torneos de la CONCACAF. La última aparición de Toluca en una final de la Concachampions data de 2022, donde cayó ante un rival de la MLS; por su parte, Tigres ya ha disputado tres finales en los últimos ocho años, ganando dos de ellas.
El partido será transmitido en vivo por los principales canales de televisión abierta y por la plataforma digital de Infobae, con cobertura completa de análisis, estadísticas y comentarios en tiempo real. Los boletos, agotados en cuestión de horas, se vendieron a precios que oscilaron entre 500 y 2,500 pesos, reflejando la alta demanda del público local y de aficionados de ambas aficiones.
Los técnicos de ambos equipos han confirmado sus alineaciones preliminares. Toluca contará con su delantero estrella, José Ramírez, quien ha anotado 12 goles en la fase de grupos, mientras que Tigres alineará a su capitán, Carlos López, pieza clave en el mediocampo que ha dirigido el juego del equipo durante todo el torneo.
El árbitro designado para el encuentro es el mexicano Alejandro Gómez, quien ha dirigido partidos de alto nivel en la Liga MX y en torneos internacionales. La jornada también incluirá una ceremonia de entrega del trofeo, patrocinada por la empresa de telecomunicaciones Telcel, y la presentación de los himnos de ambos clubes.
Con la victoria, el campeón asegurará su lugar en la Copa Mundial de Clubes 2026, que se jugará en los Emiratos Árabes Unidos, y en la Copa Intercontinental, evento que reunirá a los campeones de las confederaciones de América, Europa, Asia, África y Oceanía.