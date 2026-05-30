Villano III Jr. se alza con la Copa Jr. VIP 2026 y rinde homenaje a su padre en la Arena México

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El viernes 30 de mayo de 2026, Villano III Jr. conquistó la Copa Jr. VIP 2026 al derrotar a Zandokan Jr. en la final del torneo, celebrada ante una multitud en la Arena México. El triunfo, que surgió tras la lesión de Atlantis Jr., fue dedicado al padre del luchador, Tomás Mendoza, y contó con la presencia emotiva de Villano IV.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 12:28 PM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 12:36 PM.