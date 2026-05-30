Villano III Jr. se alza con la Copa Jr. VIP 2026 y rinde homenaje a su padre en la Arena México

La Arena México fue el escenario de una noche histórica para la Dinastía Imperial cuando Villano III Jr. se coronó campeón de la Copa Jr. VIP 2026. En la gran final, el heredero de Tomás Mendoza venció a Zandokan Jr., quien había reemplazado a Atlantis Jr. tras una lesión que obligó a reorganizar el cuadro.
El combate estuvo marcado por constantes cambios de dominio, intercambios de castigos, vuelos y llaves que mantuvieron al público al borde de sus asientos. En el momento decisivo, Villano III Jr. ejecutó un potente Tiger Driver y, desde la esquina, conectó una espectacular plancha que le permitió obtener la cuenta de tres y alzarse con el trofeo.
Tras el triunfo, el nuevo campeón recibió el reconocimiento de Villano IV, hermano del legendario Villano III, y dedicó la victoria a su padre, Tomás Mendoza, quien ha sido fundamental en su trayectoria. En la conferencia de prensa posterior, Villano III Jr. también dirigió un mensaje de respeto a Zandokan Jr. por la calidad del enfrentamiento.
La velada incluyó otras luchas destacadas: en la semifinal de relevos, Máscara Dorada selló la victoria con un Shooting Star Press; Ángel de Oro, Niebla Roja y El Cobarde lograron la primera caída contra Soberano Jr. y los Hermanos Calavera; y el Hijo del Villano III venció al Hijo de Blue Panther con un castigo aéreo en los últimos segundos. Además, en la lucha de amazonas, Skadi se impuso tras una serie de maniobras de Tessa Blanchard y un error de Olympia.
El evento abrió con la victoria del equipo técnico integrado por Oro, Pantera Jr. y Péndulo sobre Robin, Sangre Imperial y Estudiante Jr., marcando el inicio de una nueva edición del tradicional Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre.