Alexander Zverev se perfila como favorito en Roland Garros tras avanzar a octavos de final

Con la medianoche parisina ya pasada, el alemán Alexander Zverev, número tres del ranking mundial, aseguró su pase a octavos de final en el Abierto de Francia al derrotar al local Quentin Halys (ranking 90) en cuatro sets (6‑4, 6‑3, 5‑7, 6‑2). El encuentro, que duró poco más de tres horas, estuvo dominado por Zverev salvo por el tercer set, donde el público francés impulsó a Halys a alargar el marcador.
Con este triunfo, Zverev se medirá en octavos contra el neerlandés Jesper De Jong (ranking 106), quien sorprendió al eliminar al ruso Karen Khachanov (ranking 15) en una batalla de cinco sets. La eliminación de figuras como Carlos Alcaraz (lesión), Jannik Sinner y Novak Djokovic deja a Zverev como el principal favorito para alzarse con el trofeo en esta edición.
Aunque el alemán aún no ha conquistado un Grand Slam –habiendo perdido las finales del US Open 2020, Roland Garros 2024 y el Abierto de Australia 2025–, su regularidad y experiencia en tierra batida lo posicionan como el contendiente más sólido.
En una entrevista posterior, Zverev evitó pronunciarse sobre la final de la Champions League, diciendo: "Me hubiera gustado que el Bayern Munich estuviera ahí. En cualquier caso, me gusta ver jugar al PSG".
Francia, por su parte, cuenta ahora con un solo representante masculino: el joven de 17 años Moïse Kouame, quien enfrentará al chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda.