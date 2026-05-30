Alexander Zverev se perfila como favorito en Roland Garros tras avanzar a octavos de final

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El número tres del mundo, Alexander Zverev, venció al francés Quentin Halys y se clasificó a octavos de final en Roland Garros, convirtiéndose en el principal candidato al título tras la baja de Alcaraz y la eliminación de Sinner y Djokovic.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/05/2026 06:42 AM.
En Deportes y editada el 30/05/2026 06:58 AM.