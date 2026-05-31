Antonio Mohamed celebra 10 finales consecutivas y el Toluca conquista la Concachampions 2026

Toluca se alzó con la Concachampions 2026, convirtiéndose en el segundo club que le arrebata el campeonato a Tigres en la temporada 2025‑26. El triunfo, logrado en el Estadio Nemesio Díez, fue destacado por el director técnico argentino, Antonio Mohamed, quien recordó que, tras perder la Final Regia de 2017 contra los felinos, ha acumulado diez finales ganadas consecutivamente desde entonces.
Mohamed elogió la actuación del portero Luis García, quien atajó al menos cuatro oportunidades de gol y dos penales, y reconoció la “suerte” del rival en el marcador. Sin embargo, subrayó que el corazón y la entrega de su plantilla fueron determinantes para superar a un Tigres que, en ciertos momentos, mostró superioridad.
Con este título internacional, Toluca asegura su participación en la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029. El técnico, sin comprometerse a definir si su proyecto es de “época”, afirmó que el club quedará en la historia y que ahora se enfocará en armar una plantilla que ratifique el campeonato, iniciando en julio con el Campeón de Campeones contra Cruz Azul.
En el partido, Mohamed sustituyó a Marcel Ruiz en la segunda mitad por una molestia física en la pierna. El técnico describió a Ruiz como un jugador que “jugó con el corazón”, agradeciendo su entrega y señalando que el futbolista deberá operarse al término del torneo para volver a su mejor estado.
El “Turco” concluyó que el éxito es fruto del esfuerzo colectivo y anunció que el equipo disfrutará de vacaciones antes de iniciar la siguiente fase de su proyecto, con la mirada puesta en nuevos títulos.