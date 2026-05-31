Antonio Mohamed celebra 10 finales consecutivas y el Toluca conquista la Concachampions 2026

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El técnico del Toluca, Antonio Mohamed, rememoró su racha de diez victorias en finales seguidas desde 2017, tras lograr el segundo título contra Tigres en la temporada 2025‑26 y coronarse en la Concachampions 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:47 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:15 PM.