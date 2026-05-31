Fernanda Arellano e Itzamary González logran el bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

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El dúo mexicano, integrado por Itzamary González y María Fernanda Arellano, obtuvo la medalla de bronce en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística en Pontevedra, España, consolidando la segunda presea para México en la competición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:43 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:17 PM.