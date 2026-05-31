Fernanda Arellano e Itzamary González logran el bronce en la Copa del Mundo de Natación Artística

El dúo mexicano formado por Itzamary González y María Fernanda Arellano se alzó con la medalla de bronce en la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística, al sumar 276.0209 puntos en la rutina libre.
El oro correspondió al equipo español, liderado por Lilou Lluis Valette e Irís Tío Casas, que alcanzó 297.2209 puntos, mientras que la plata fue para Francia (Laelys Alavez y Romane Lunel) con 276.1701 puntos.
Esta medalla representa la segunda presea para México en la presente edición del Mundial. La primera llegó en la modalidad de equipos, donde el conjunto mexicano quedó segundo con 277.6242 puntos, detrás de España (292.8417) y por delante de Francia (267.6242). El equipo de plata estuvo integrado por Joana Jiménez, Itzamary González, Fernanda Arellano, Glenda Inzunza, Miranda Barrera, Regina Alférez, Daniela Ávila y Camila Argumedo, bajo la dirección de Adriana Loftus y Ofelia Pedrero.
El desempeño confirma el crecimiento sostenido de la natación artística en México, que ya había clasificado al equipo completo para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras una larga ausencia. Ahora, las sirenas mexicanas se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (24 de julio – 8 de agosto), con la meta de sumar más medallas al total nacional.
El verano de 2026 será notable no solo por el Mundial de Fútbol, sino también por la expectativa de que México mantenga su liderazgo en el medallero de las disciplinas deportivas regionales.