Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026 tras ruptura de ligamento cruzado

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El mediocampista mexicano Marcelo Flores, que había sido convocado por Canadá, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la final de la CONCACAF Champions Cup contra Toluca. La lesión, confirmada por el propio jugador, lo dejará fuera del Mundial 2026 y requerirá al menos seis meses de rehabilitación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 03:59 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 04:05 PM.