Coco Gauff cae en tercera ronda de Roland Garros y deja vacante el título

La estadounidense Coco Gauff, número cuatro del ranking mundial y campeona defensora de Roland Garros, sufrió una sorpresiva derrota en la tercera ronda del torneo de tierra batida. La jugadora de 22 años cayó 4-6, 7-6(1), 6-4 ante la austriaca Anastasia Potapova, quien ocupa el puesto 30 del mundo.
El encuentro, disputado en la pista central, se tornó una batalla de resistencia. Gauff, que había superado sus dos primeros partidos con relativa facilidad cediendo apenas nueve juegos, no logró mantener su nivel y vio cómo Potapova, en un momento de excelente forma, le arrebató el control del partido en el set decisivo.
Esta eliminación representa la peor actuación de Gauff en un Grand Slam de tierra batida desde su debut en 2020, cuando tampoco superó la segunda ronda. Con la derrota, el título que conquistó en 2025 queda vacante y abre paso a una nueva contendiente para la corona.
Potapova, de 25 años, avanza a octavos de final por segunda vez en su carrera en París, convirtiéndose en una amenaza para las favoritas. Su próximo rival será la rusa Anna Kalinskaya, número 22 del ranking, quien venció a la colombiana Camila Osorio 6-3, 0-6, 6-2 y se perfila como favorita para los cuartos de final.
El torneo sigue abierto y los aficionados esperan ver quién logrará levantar la taza de Roland Garros este año.