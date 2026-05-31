Coco Gauff cae en tercera ronda de Roland Garros y deja vacante el título

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La número 4 del mundo, Coco Gauff, fue eliminada en la tercera ronda del Abierto de Francia tras perder 4-6, 7-6(1), 6-4 contra la austriaca Anastasia Potapova, quien avanza a octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:39 PM.