Erick Portillo se proclama campeón de salto de altura en el Memorial Irena Szwęska, Polonia

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El atleta mexicano Erick Portillo ganó la prueba de salto de altura con 2.24 m en el Memorial Irena Szwęska, parte del World Athletics Continental Tour Oro, consolidándose como uno de los máximos exponentes del atletismo nacional rumbo a Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:42 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:34 PM.