Erick Portillo se proclama campeón de salto de altura en el Memorial Irena Szwęska, Polonia

Erick Portillo, 24 años, se alzó con la medalla de oro en la prueba de salto de altura del Memorial Irena Szwęska, celebrado en Varsovia como parte del World Athletics Continental Tour Oro. El mexicano superó la barra en 2.24 metros, logrando la mejor marca del encuentro y subiendo al podio frente a un fuerte rival ucraniano, Oleh Doroshchuk.
Con este triunfo, Portillo refuerza su posición como uno de los principales contendientes del atletismo mexicano en el proceso olímpico hacia Los Ángeles 2028. El salto de 2.24 m lo sitúa entre los diez mejores del ranking mundial y lo coloca a escasos centímetros del récord nacional (2.31 m) que ostenta Edgar Rivera desde 2021.
El atleta regresará al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) para continuar su preparación de cara a la Diamond League y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto.
En marzo, Portillo había conseguido la plata en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia con un salto de 2.30 m, la primera medalla para México en esa competencia desde 1999. A principios de año, también obtuvo el bronce en el High Jump Meeting Beskyd Bar, en Trinec, República Checa, con 2.25 m.
Hasta la fecha, sólo dos mexicanos habían subido al podio en Mundiales de pista cubierta: el velocista Alejandro Cárdenas (bronce en 400 m, Maebashi 1999) y el marchista Ernesto Canto (bronce en 5,000 m marcha, Indianápolis 1987). Con su victoria, Portillo se suma a esta selecta lista.
El salto de 2.24 m también representa un paso importante para que el mexicano intente superar la barrera de los 2.33 m, objetivo que lo acercaría al récord mundial y consolidaría su candidatura a medalla olímpica.