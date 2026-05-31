Eva Espejo asume la dirección técnica de la Selección femenina de Ecuador

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La entrenadora mexicana Eva Espejo, conocida por su éxito con Rayadas en la Liga MX Femenil, es la nueva seleccionadora de la Tricolor femenina de Ecuador, sustituyendo a Eduardo Moscoso. Su llegada coincide con la fase final de la Liga de Naciones, donde Ecuador buscará un cupo de repechaje al Mundial 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 04:01 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 04:11 PM.