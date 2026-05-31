Eva Espejo asume la dirección técnica de la Selección femenina de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este domingo que la mexicana Eva Espejo será la nueva entrenadora de la Selección femenina de Ecuador, reemplazando a Eduardo Moscoso, quien pasará a dirigir la categoría Sub‑20.
Espejo, de 40 años, llega tras una destacada trayectoria en la Liga MX Femenil, donde dirigió a los Rayadas de Monterrey, conquistó el título de liga en 2021 y fue reconocida por la IFFHS como la mejor entrenadora mexicana del año 2022. La FEF resaltó su "liderazgo, metodología de trabajo y protagonismo" como factores clave para el proyecto tricolor.
Como asistente técnica acompañará a Cristina González Zepeda, otra entrenadora mexicana con amplia experiencia en el fútbol femenino, lo que, según la federación, "fortalecerá el proyecto deportivo de La Tri".
El anuncio se realizó tras la publicación de la lista de 24 convocadas para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones, donde Ecuador buscará asegurar uno de los dos cupos de repechaje al Mundial de Brasil 2027. Los encuentros son: Chile el 5 de junio en Santiago y Argentina el 9 de junio en Quito.
Bajo la dirección de Moscoso, la selección quedó en el quinto puesto con 8 puntos, detrás de Chile (10) y Venezuela (11), y por detrás de Argentina y Colombia (14 cada una), que ya garantizan los boletos directos. Chile y Venezuela ocupan actualmente las plazas de repechaje que la CONMEBOL otorgará tras los últimos partidos.
Con Espejo al mando, la expectativa es que la combinación de su experiencia táctica y la asistencia de González Zepeda impulse a la Tricolor femenina a superar la zona de clasificación y pelear por un lugar en el Mundial 2027.