Iga Świątek cae en octavos de final de Roland Garros ante Marta Kostyuk

La tenista polaca Iga Świątek, cuatro veces ganadora del título en Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024), se despidió del torneo en la ronda de octavos de final tras caer 7-5 y 6-1 frente a la ucraniana Marta Kostyuk.
Kostyuk, de 23 años, consolidó su posición como una de las jugadoras más en forma del circuito femenino, logrando su 16ª victoria consecutiva y convirtiéndose en la única tenista que ha ganado dos torneos de tierra batida esta temporada (Madrid y Rouen). Con este triunfo, la ucraniana alcanzó por primera vez los cuartos de final en París.
"Todavía estoy en shock por haber vencido a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces y contra la que yo había perdido cuatro veces antes; nunca le había ganado ni un solo set", declaró Kostyuk, actualmente número 15 del ranking mundial.
Świątek mostró un rendimiento muy por debajo de sus estándares habituales. Su saque fue poco efectivo (solo el 45 % de los puntos ganados con el primer servicio y el 35 % con el segundo) y acumuló 39 errores no forzados frente a los 27 de su rival. El primer set se mantuvo equilibrado, pero Kostyuk supo mantener la calma en los momentos clave y logró tres rupturas consecutivas para imponerse. En el segundo set, tras perder una ventaja de 2‑1, la polaca no supo reaccionar y cedió cinco juegos seguidos, cerrando el partido.
Esta eliminación representa el peor resultado de Świątek en Roland Garros desde su debut en 2017, rompiendo una racha de dominio que la había convertido en la favorita indiscutible del torneo.
En otro encuentro de octavos, la rumana Sorana Cîrstea, de 36 años y que se retirará al final de la temporada, superó a la china Wang Xiyu por 6‑3 y 7‑6 (7‑4), asegurando su pase a cuartos sin haber cedido un solo set.
El torneo avanza ahora hacia los cuartos de final, donde Kostyuk buscará seguir sorprendiendo y consolidar su ascenso en el circuito.