Iga Świątek cae en octavos de final de Roland Garros ante Marta Kostyuk

...

La polaca Iga Świątek, cuatro veces campeona de Roland Garros, fue eliminada en octavos de final tras perder 7-5 y 6-1 contra la ucraniana Marta Kostyuk, quien alcanzó los cuartos de final por primera vez en París.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 04:00 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 04:09 PM.