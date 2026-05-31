Jarren Durán lanza su noveno jonrón y lleva a los Red Sox a una victoria de 9-1 sobre los Guardians

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El jardinero de los Medias Rojas, Jarren Durán, conectó su noveno jonrón de la temporada, impulsando a Boston a una contundente victoria 9-1 contra Cleveland. Connor Wong y el lanzador Sonny Gray también fueron protagonistas del triunfo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:44 PM.