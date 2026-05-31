Jarren Durán lanza su noveno jonrón y lleva a los Red Sox a una victoria de 9-1 sobre los Guardians

Los Red Sox aplastaron 9-1 a los Guardians de Cleveland, gracias a un espectacular jonrón de tres vueltas de Jarren Durán, quien sumó su noveno cuadrangular de la campaña.
Durán, quien lleva ocho jonrones en el mes de mayo y 12 hits en 34 turnos, conectó el bombazo en la novena entrada, ampliando la ventaja a seis carreras. El mexicano, que ha impulsado siete carreras en sus últimos siete partidos, mostró una vez más su poderío al enviar la pelota sobre la cerca izquierda con una línea perfecta.
Connor Wong también brilló, aportando tres carreras impulsadas y un doble que puso a Boston al frente en la sexta entrada. El lanzador abridor Sonny Gray (6-1) fue la pieza clave del pitcheo, permitiendo solo una anotación en seis entradas, con una efectividad de 2.00 en mayo y siete ponches.
El equipo de Cleveland, que registra 2-3 en sus últimos seis juegos como locales, cometió cuatro errores –el mayor número de la temporada–, dos de los cuales fueron atribuidos a José Ramírez. La única anotación de los Guardians llegó en la primera entrada, cuando el tercera base dominicano conectó un doble que impulsó a Travis Bazzana.
El juego también contó con una jugada polémica: Connor Wong había sido inicialmente acreditado con un jonrón de dos carreras, pero la revisión instantánea determinó que la pelota había tocado una zona del terreno considerada buena, anulando el jonrón.
Con esta victoria, los Red Sox registran su segunda victoria en ocho partidos, mientras que Gray se convirtió en el cuarto abridor de la Liga Americana en lograr cuatro triunfos en el mes de mayo.