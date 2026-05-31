Kenia Lechuga se consagra campeona del mundo en remo y escribe historia

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La remera regiomontana Kenia Lechuga ganó la medalla de oro en la prueba de scull individual ligero femenino (LW1x) en la Copa del Mundo de Remo de Sevilla, consolidándose como una de las máximas exponentes internacionales y reforzando su candidatura para Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:37 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:23 PM.