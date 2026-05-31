Kenia Lechuga se consagra campeona del mundo en remo y escribe historia

La mexicana Kenia Lechuga se alzó con la medalla de oro en la prueba de scull individual ligero femenino (LW1x) durante la Copa del Mundo de Remo celebrada del 28 al 31 de mayo en Sevilla, España. Con un tiempo dominante, la remera de Nuevo León cruzó la meta en primer lugar, dejando atrás a sus rivales de Irlanda y Países Bajos.
Este triunfo representa el tercer oro de Lechuga en Copas del Mundo, un hito que la sitúa entre las mejores remeras del panorama mundial y refuerza su posición como referente del remo mexicano. La victoria en Sevilla no solo amplía su palmarés, sino que también consolida su camino hacia el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.
El desempeño de Lechuga en la competición fue característico: tomó la delantera desde los primeros metros, mantuvo un ritmo constante y mostró una técnica impecable que le permitió distanciarse de sus competidoras. Su victoria se suma a una serie de resultados de alto nivel que evidencian su regularidad y excelencia en eventos de élite.
Con este oro, la atleta regiomontana inicia una nueva fase de preparación para los compromisos internacionales que se avecinan, manteniendo la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las autoridades deportivas mexicanas ya la consideran una de las cartas fuertes del país para el próximo ciclo olímpico.
El logro de Kenia Lechuga no solo eleva su perfil personal, sino que también impulsa el remo mexicano a nivel global, inspirando a futuras generaciones y posicionando a México como una nación competitiva en esta disciplina.