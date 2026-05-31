Khvicha Kvaratskhelia es nombrado mejor jugador de la temporada 2025‑2026 de la Champions League

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El extremo georgiano del Paris Saint‑Germain recibió el galardón al mejor jugador tras liderar a su equipo a la segunda conquista consecutiva del torneo, mientras que Arda Güler del Real Madrid fue elegido jugador revelación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:53 PM.