Khvicha Kvaratskhelia es nombrado mejor jugador de la temporada 2025‑2026 de la Champions League

El Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA anunció que Khvicha Kvaratskhelia, extremo del Paris Saint‑Germain (PSG), fue designado mejor jugador de la temporada 2025‑2026 de la Champions League. El reconocimiento llega tras una campaña decisiva en la que el georgiano anotó 10 goles y repartió seis asistencias, impulsando al PSG a su segundo título consecutivo.
El momento cumbre de Kvaratskhelia se dio en la semifinal contra el Bayern de Múnich, donde protagonizó una victoria 5‑4 en el partido de ida. Abrió el marcador con un gol de efecto que igualó 1‑1 y, en la segunda mitad, selló el doblete con un potente disparo que puso al PSG en ventaja. En la final contra el Arsenal, su presión provocó la caída de Cristian Mosquera, generando el penalti que Ousmane Dembélé convirtió para empatar 1‑1, antes de que el PSG se impusiera en la tanda de penales.
Junto a Kvaratskhelia, el observatorio técnico también destacó a Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, como jugador revelación de la temporada. El turco, de 21 años, pasó de ser suplente en la campaña anterior a titular en 13 de los 14 partidos disputados, acumulando 1 030 minutos, cuatro asistencias y dos goles, ambos en la vuelta de cuartos contra el Bayern.
Otros jugadores premiados fueron Federico Valverde, quien anotó el gol de volea elegido mejor tanto de la edición, y completó un triplete ante el Manchester City que selló el pase del Real Madrid a cuartos de final.
El galardón a Kvaratskhelia subraya la influencia del extremo en la ofensiva del PSG y consolida su posición como una de las figuras emergentes del fútbol europeo.