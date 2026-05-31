Manuel Torres se corona en el Tour Championship 2025‑26 de la GPM

Manuel Torres se alzó con el trofeo más importante del calendario de la Gira Profesional Mexicana (GPM) al conquistar el Tour Championship 2025‑26, disputado en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort, campo diseñado por Sir Nick Faldo. El venezolano cerró la ronda final con 64 golpes (seis bajo par), terminando el torneo con 263 golpes (17 bajo par) y asegurando su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera dentro de la GPM.
Desde el inicio de la última jornada, Torres mantuvo una ligera ventaja sobre sus perseguidores y, con un juego sólido de tee a green y una alta efectividad en los greens, defendió el liderato conseguido el día anterior. La presión de contendientes mexicanos como Alejandro Alonso (segundo con 267 golpes, 13 bajo par) y Alejandro Madariaga (tercero con 268 golpes, 12 bajo par) no logró quebrantar su serenidad.
“Estoy muy emocionado. Este es sin duda uno de los triunfos más importantes de mi carrera. Ganar el Tour Championship tiene un significado especial porque aquí están los mejores jugadores de toda la temporada. Fue una semana muy exigente, pero afortunadamente pude mantenerme enfocado hasta el último hoyo”, declaró Torres al recibir el trofeo.
El campeón también resaltó la prueba de carácter que supuso la ronda del sábado: “Sabía que detrás de mí venían jugadores con muchísima experiencia y que cualquier error podía cambiarlo todo. La clave fue mantener la paciencia y confiar en el trabajo que he realizado durante toda la temporada”.
En la ceremonia de premiación, el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez fue nombrado Jugador del Año 2025‑26, empatando en la cuarta posición con 269 golpes (11 bajo par). Rodríguez, máximo ganador histórico de la GPM, destacó el crecimiento del circuito: “La calidad de jugadores que tenemos actualmente es impresionante. Cada torneo es más competitivo y eso ayuda a elevar el nivel de todos”.
El guatemalteco José Toledo compartió la cuarta posición, mientras que el mexicano Frank Cabeza fue reconocido como el mejor amateur de la temporada, terminando empatado en el puesto 33 con 285 golpes (cinco sobre par).
El Tour Championship 2025‑26 cerró una temporada vibrante para la GPM, consolidando a Manuel Torres como uno de los protagonistas indiscutibles del golf latinoamericano y dejando a los jugadores motivados para la próxima campaña.