Manuel Torres se corona en el Tour Championship 2025‑26 de la GPM

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El venezolano Manuel Torres ganó el Tour Championship 2025‑26, última etapa de la Gira Profesional Mexicana, con una ronda final de 64 golpes (6 bajo par). Con 263 golpes acumulados (17 bajo par), Torres obtuvo su segunda victoria de la temporada y la tercera de su carrera en el circuito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:51 PM.