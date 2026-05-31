Lesión de Marcelo Flores pone en riesgo su participación en el Mundial 2026

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El joven delantero de Tigres, Marcelo Flores, sufrió una lesión en la rodilla derecha durante la final de la Concacaf Champions Cup contra Toluca, lo que podría impedir su convocatoria para el Mundial 2026 con la Selección de Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:25 PM.