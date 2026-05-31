Lesión de Marcelo Flores pone en riesgo su participación en el Mundial 2026

El delantero mexicano-canadiense Marcelo Flores, de 19 años, se vio obligado a abandonar la final de la Concacaf Champions Cup ante Toluca tras una lesión en la rodilla derecha que se produjo en el minuto 75 del encuentro. El jugador ingresó al minuto 61 sustituyendo a Ozziel Herrera, quien presentaba molestias musculares, y mostró varios desbordes por la banda izquierda, aunque no logró romper el empate 0-0.
En la jugada que desencadenó la lesión, Flores tomó el balón en la banda, ingresó al área y ejecutó un recorte para eludir a Santiago Simón. Al intentar cambiar de ritmo, su rodilla se atoró en el césped y cayó al suelo sujetándose la pierna. A pesar de poder ponerse de pie y caminar fuera del campo, solicitó ser sustituido. El compañero Juan Pablo Vigón lo asistió y le brindó apoyo mientras el jugador rompía en llanto.
Flores había sido convocado por la Selección de Canadá para disputar el Mundial 2026, que se celebrará en su país natal. Sin embargo, la gravedad de la lesión aún no ha sido confirmada por Tigres, y su participación en el torneo está en duda.
El club aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el diagnóstico ni el tiempo estimado de recuperación. La lesión llega en un momento crítico, pues el jugador es considerado una pieza clave tanto para Tigres como para la selección canadiense, que busca reforzar su ataque con jóvenes talentos.