México conquista histórica medalla de oro en la Copa de Naciones de Salto Ecuestre en Roma

En la emblemática Piazza di Siena, el equipo mexicano de salto ecuestre logró una hazaña inédita al alzarse con la medalla de oro en la Copa de Naciones, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional.
La escuadra, compuesta por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, superó a Alemania en una ronda de desempate que definió el primer puesto. El triunfo marca el regreso al podio más alto 78 años después del histórico oro obtenido en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.
El desempeño mexicano se caracterizó por una primera ronda perfecta, con cuatro recorridos sin faltas. En la segunda vuelta, el equipo acumuló 12 puntos de penalización por parte de Azcárraga, mientras Pasquel registró cuatro penalizaciones y Hank y Martínez completaron recorridos limpios.
El momento decisivo llegó cuando Patricio Pasquel, montando a Chakkalou PS, ejecutó una ronda sin errores en 45.91 segundos, superando al alemán Richard Vogel y asegurando la victoria para México.
Este logro refuerza la tradición ecuestre del país, que ha sumado siete medallas olímpicas en salto, todas obtenidas en Londres 1948 y Moscú 1980, consolidando a México como una de las naciones latinoamericanas con mayor legado en la disciplina.