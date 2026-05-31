México conquista histórica medalla de oro en la Copa de Naciones de Salto Ecuestre en Roma

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El equipo mexicano, integrado por Andrés Azcárraga, Patricio Pasquel, Fernando Martínez y Carlos Hank, se impuso a Alemania en un desempate y obtuvo el oro en la Copa de Naciones, la primera victoria en 78 años desde el título de 1948.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:43 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:20 PM.