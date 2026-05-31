Spurs conquista la Conferencia Oeste y avanza a las Finales de la NBA 2026

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Los San Antonio Spurs, liderados por Victor Wembanyama, se coronaron campeones de la Conferencia Oeste tras vencer al Oklahoma City Thunder 111‑103 en el Juego 7. Con la victoria, el equipo texano asegura su primera aparición en las Finales de la NBA desde 2014, donde se medirá contra los New York Knicks.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:38 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:32 PM.