Spurs conquista la Conferencia Oeste y avanza a las Finales de la NBA 2026

San Antonio, Texas – En una noche de alta tensión en el Oklahoma City Thunder, los Spurs lograron una victoria decisiva por 111‑103, sellando su pase a las Finales de la NBA 2026. Victor Wembanyama encabezó a su equipo con 22 puntos, mientras Julian Champagnie aportó 18 de sus 20 puntos desde la línea de tres, y Dylan Harper sumó 12 puntos. El bloque de Luke Kornet a Isaiah Hartenstein en el último cuarto se convirtió en el momento clave que frustró el intento de remontada del Thunder.
El juego, que se definió como un auténtico Juego 7, vio a los Spurs superar varios déficits y mantener la ventaja en los momentos críticos. Stephon Castle anotó 16 puntos y De’Aaron Fox aportó 15 para el Thunder, pero la ofensiva de San Antonio, impulsada también por Keldon Johnson y Devin Vassell (11 puntos cada uno), fue suficiente para cerrar el partido.
Con la serie concluida, los Spurs se preparan para enfrentar a los New York Knicks en el Juego 1 de las Finales, programado para el miércoles por la noche. El entrenador del equipo resaltó la ambición del conjunto: “Queremos cuatro más”, declaró Wembanyama, subrayando que la campaña aún no ha terminado.
Este triunfo marca la primera vez que San Antonio llega a la final del campeonato desde la temporada 2013‑2014, y rompe una racha de ocho años sin un campeón de la Conferencia Oeste. El Thunder, por su parte, quedó sin su jugador clave Jalen Williams, quien se perdió la serie por una lesión en el tendón de la corva.