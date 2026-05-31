Frances Tiafoe arremete contra Jaime Faria en un tenso cierre de cinco sets en Roland Garros

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El estadounidense Frances Tiafoe protagonizó una acalorada discusión con el portugués Jaime Faria al iniciar el quinto set de su duelo de tercera ronda en el Abierto de Francia, antes de imponerse en cuatro horas de juego.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:35 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:38 PM.