Frances Tiafoe arremete contra Jaime Faria en un tenso cierre de cinco sets en Roland Garros

En la pista 3 del Estadio Philippe-Chatrier, el tenista estadounidense Frances Tiafoe y el portugués Jaime Faria, clasificado desde la fase preliminar, vivieron un episodio de tensión al comienzo del decisivo quinto set del partido de tercera ronda del Roland Garros 2024.
Tras una remontada que llevó el marcador a 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2 a favor de Tiafoe, los dos contendientes se enfrentaron en la red cuando el árbitro de silla solicitó una aclaración sobre una decisión del set anterior. Fue entonces cuando Tiafoe, visiblemente irritado, le dirigió a Faria las palabras: «No actúes como si fueras duro. No eres duro, hermano. Solo juega». El portugués, a su vez, protestó ante el juez de silla: «¿Ve lo que está diciendo?», mientras la tensión aumentaba entre ambos.
El árbitro intervino, ordenando silencio a los dos jugadores y evitando que la discusión escalara. A pesar del altercado, Tiafoe mantuvo la concentración y cerró el encuentro en exactamente cuatro horas, consolidando su pase a la cuarta ronda.
Con la victoria, el estadounidense se prepara para enfrentar a Matteo Arnaldi, quien eliminó a Raphael Collignon en un desempate del quinto set tras casi cinco horas de juego. Tiafoe ya había superado a Hubert Hurkacz en la segunda ronda, también en cinco sets, demostrando su capacidad para sobreponerse a partidos extensos y exigentes.
El episodio subraya la presión psicológica que conlleva el torneo de tierra batida, donde los ánimos pueden caldearse tanto como los cuerpos, y donde cada punto puede definir el destino de los aspirantes a la gloria en París.