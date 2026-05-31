Toluca conquista su tercera Concacaf Champions Cup al vencer a Tigres en penales

En una noche de gran tensión en la Concacaf Champions Cup, Toluca se alzó con su tercera corona internacional al imponerse a Tigres en la tanda de penales, tras un empate 0‑0 en tiempo regular y suplementario. El triunfo otorga al club mexiquense el pase a la Cancacaf Campeones Cup, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes 2029.
El técnico turco Mohamed, quien ha acumulado cinco trofeos en apenas año y medio al mando de los Diablos Rojos, no escatimó recursos. Desde el pitazo inicial, su esquema de presión alta y la incorporación de Everardo López como lateral izquierdo permitieron a Toluca robar balones en la salida de Tigres y generar las primeras ocasiones de gol.
El arco tolucense estuvo bajo fuego constante. El portero Luis García realizó atajadas decisivas en los 38 y 43 minutos, y volvió a brillar en la tanda de penales, deteniendo dos disparos y asegurando la victoria para su equipo.
Por su parte, Tigres, dirigido por Gustavo Díaz, mantuvo la presión con jugadores como Diego Lainez, Ozziel Herrera y Ángel Correa. Sin embargo, la falta de definición y la sólida defensa tolucense mantuvieron el marcador en cero.
En el tiempo extra, ambos conjuntos buscaron el gol de la victoria, pero los porteros se impusieron. Finalmente, la tanda de penales concluyó 5‑3 a favor de Toluca, consolidando su tercer título continental.
Con este logro, Toluca se prepara para representar a la región en la próxima fase internacional, mientras que Tigres deberá replantear su estrategia para volver a pelear por el título en la próxima edición.