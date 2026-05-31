Toluca conquista su tercera Concacaf Champions Cup al vencer a Tigres en penales

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Los Diablos Rojos del Toluca lograron su tercer título internacional al derrotar a Tigres en una final de infarto que se decidió en la tanda de penales, con el portero Luis García como figura y el técnico Mohamed sumando su quinto trofeo en 18 meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/05/2026 12:36 PM.
En Deportes y editada el 31/05/2026 01:14 PM.