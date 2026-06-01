A.J. Brown pasa de los Eagles a los Patriots: el intercambio que redefinirá la ofensiva

El movimiento que la NFL llevaba meses anticipando se oficializó hoy: los Philadelphia Eagles enviaron al receptor estrella A.J. Brown a los New England Patriots. A cambio, los Eagles obtuvieron una selección de primera ronda del Draft 2028 y una de quinta del 2027, además de aliviar su límite salarial.
Brown, de 28 años, llegó a los Eagles en 2022 y, en cuatro temporadas, acumuló 339 recepciones, 5,034 yardas y 32 touchdowns. Fue All‑Pro en tres ocasiones y parte del equipo que conquistó el Super Bowl LIX (40‑22) contra los Kansas City Chiefs. Sin embargo, su paso por Filadelfia estuvo marcado por críticas al esquema ofensivo y roces con el entrenador Nick Sirianni.
Para los Patriots, el intercambio representa la llegada del receptor número 1 que buscaban desde hace años, el mejor arma disponible para el joven mariscal de campo Drake Maye. El equipo de Nueva Inglaterra había perdido a Stefon Diggs tras su liberación y, aunque reforzó su cuerpo de receptores con Romeo Doubs, necesitaba un talento de la talla de Brown, comparable al impacto que tuvo Randy Moss en 2007.
El acuerdo también incluye consideraciones salariales: los Eagles eliminarán 43.45 millones de dólares de dinero muerto en 2026‑2027, absorberán 16.35 millones de límite salarial esta campaña y ganarán 7.04 millones de espacio salarial. Además, se ahorrarán el pago de los salarios restantes del contrato de tres años y 96 millones de dólares que Brown firmó en abril de 2024.
Los Patriots, por su parte, ya habían reforzado otras áreas en la agencia libre, incorporando al safety Kevin Byard y al liniero ofensivo Alijah Vera‑Tucker. El próximo paso será el examen físico de Brown, que se espera sea un trámite rápido antes de que se una al equipo dirigido por Mike Vrabel, quien lo entrenó en los Tennessee Titans (2019‑2021).
Con este intercambio, los Eagles cierran un capítulo de drama interno y abren espacio para reconfigurar su ofensiva, mientras que los Patriots buscan consolidar una ofensiva aérea que pueda acompañar a Maye en su búsqueda de un título de Super Bowl.