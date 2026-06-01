A.J. Brown pasa de los Eagles a los Patriots: el intercambio que redefinirá la ofensiva

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Los Philadelphia Eagles entregan al receptor tres veces All‑Pro A.J. Brown a los New England Patriots a cambio de una selección de primera ronda del Draft 2028 y una de quinta del 2027, mientras el mariscal de campo Drake Maye recibe al arma aérea que buscaba el equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 04:04 PM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 04:38 PM.