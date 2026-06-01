Gabriela Cuevas deslinda al Gobierno de México de problemas de visa para Selección de Sudáfrica

La secretaria de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, declaró que el Gobierno de México no tiene ninguna relación con los inconvenientes migratorios que ha enfrentado la selección masculina de fútbol de Sudáfrica (Bafana Bafana) para obtener sus visas y viajar a Norteamérica.
En un comunicado emitido por la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), se informó que el equipo experimentó retrasos en su traslado debido a problemas con los visados, lo que impidió su salida programada esta mañana hacia México. La SAFA aseguró que está gestionando la solución de dichos contratiempos para que el conjunto llegue a la capital azteca antes del partido inaugural del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México contra la Selección mexicana.
Ante la difusión de rumores que señalaban al Gobierno mexicano como posible responsable, Cuevas manifestó: "No existe ninguna intervención del Ejecutivo federal en los trámites de visa de los jugadores y cuerpo técnico de Sudáfrica. Los problemas son de carácter administrativo y están siendo atendidos por las autoridades migratorias correspondientes".
Mientras tanto, los sudafricanos continúan sus entrenamientos en Johannesburgo y mantienen programado un amistoso contra Jamaica en territorio mexicano antes de su debut mundialista. Sudáfrica, que clasificó al torneo tras liderar el Grupo C de la CAF con cinco victorias, tres empates y dos derrotas, regresa al escenario mundial después de una ausencia de más de una década, la última en 2010 cuando fue país anfitrión.
La SAFA reiteró su compromiso de resolver la situación migratoria a la brevedad y garantizar la presencia del equipo en la Ciudad de México para el encuentro del 11 de junio.