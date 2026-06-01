Gabriela Cuevas deslinda al Gobierno de México de problemas de visa para Selección de Sudáfrica

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La secretaria de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, desmintió que México tenga alguna culpa en los retrasos de visado que impidieron el traslado de la selección sudafricana y su cuerpo técnico a la Ciudad de México antes del amistoso inaugural del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 12:15 PM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 04:03 PM.