A 11 días del Mundial 2026, Aguirre y 26 guerreros llaman a soñar juntos por México otra vez

La noche del domingo 31 de mayo, la Selección Mexicana reveló oficialmente los 26 jugadores que integrarán el plantel para la Copa Mundial 2026, en un video narrado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños. Antes del anuncio, el técnico Javier Aguirre, conocido como “El Vasco”, se dirigió a la afición a través de los canales oficiales del fútbol mexicano.
En su mensaje, Aguirre recordó que faltan apenas once días para el inicio del torneo, que arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en la Ciudad de México. Subrayó la relevancia histórica de disputar el tercer mundial en territorio nacional, tras las ediciones de 1970 y 1986, y rememoró su propia experiencia como jugador en el Mundial de 1986, describiéndola como “la mayor experiencia de su carrera”.
El entrenador hizo un llamado a las nuevas generaciones para que apoyen al equipo con la misma pasión que mostraron los mexicanos en 1970 y 1986. “Espero que las nuevas generaciones disfruten y apoyen a este equipo como lo hicieron en 1986 y en 1970”, afirmó Aguirre.
Destacó la competitividad del grupo convocado, señalando que los jugadores representan al país “con valentía, con orgullo, con amor a la camiseta”. Entre las novedades de la lista se encuentra el naturalizado Álvaro Fidalgo, así como Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Guillermo Martínez y Armando “La Hormiga” González.
Concluyó invitando a la afición a sumarse al respaldo colectivo del Tri: “Hoy quiero presentarles la convocatoria de 26 mexicanos que nos representarán con dignidad y orgullo en la siguiente Copa del Mundo y el llamado de ir todos juntos a este mundial”.