A 11 días del Mundial 2026, Aguirre y 26 guerreros llaman a soñar juntos por México otra vez

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El técnico del Tri, Javier Aguirre, dirigió un discurso a la afición mexicana al presentar los 26 futbolistas que competirán en el Mundial 2026, resaltando la cercanía del torneo, la historia del país como sede y la importancia del apoyo popular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:05 AM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 09:32 AM.