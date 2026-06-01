Roland Garros impone multa de 65 mil dólares a Daniel Vallejo por comentarios sexistas

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El tenista paraguayo Daniel Vallejo fue sancionado con una multa de 65 mil dólares después de afirmar que su partido de segunda ronda en Roland Garros debía ser arbitrado por un hombre, generando una fuerte condena de la organización del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 02:54 PM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 04:15 PM.