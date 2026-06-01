Roland Garros impone multa de 65 mil dólares a Daniel Vallejo por comentarios sexistas

El Abierto de Francia multó al tenista paraguayo Daniel Vallejo con 65 mil dólares tras sus declaraciones sexistas sobre la árbitra de silla brasileña Ana Carvalho, quien dirigió su partido de segunda ronda contra el francés Moïse Kouamé.
Vallejo perdió el encuentro 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8) después de casi cinco horas de juego. En una entrevista con el sitio web especializado Clay, el jugador afirmó que "este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre" y que "es muy difícil que una mujer pueda hacerlo".
La directora del torneo, Amélie Mauresmo, calificó los comentarios como "claramente inaceptables" y anunció que la sanción equivalía a "aproximadamente la mitad del premio que recibe un jugador al alcanzar la segunda ronda", que es de 130 mil euros (151 mil dólares). Posteriormente se precisó que la multa se pagará en dólares, no en euros.
Vallejo intentó justificar su postura señalando que la árbitra no habría controlado adecuadamente a los espectadores ni el ritmo del juego, alegando que el rival "se tomó mucho tiempo" y que el público "gritó durante un minuto seguido sin que se jugara". Estas excusas no fueron aceptadas por la organización, que reiteró que "este tipo de comentarios no tiene cabida aquí".
La medida busca reforzar la política de cero tolerancia a la discriminación de género en el tenis profesional y servir de ejemplo para otros deportistas. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha manifestado su apoyo a la decisión de Roland Garros y ha anunciado que continuará vigilando conductas similares en futuros torneos.
Vallejo deberá abonar la multa antes del 15 de julio y, de no hacerlo, se le aplicarán sanciones adicionales que podrían incluir la suspensión de su licencia para competir en torneos de la ITF.