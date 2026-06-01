Serena Williams regresa al circuito de la WTA tras casi cuatro años de ausencia

Serena Williams, la icónica tenista de 44 años, confirmó su regreso al circuito de la WTA después de casi cuatro años de retiro. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde publicó un video anunciando su participación en la temporada de césped que comenzará la próxima semana.
Williams había anunciado su retiro definitivo tras el US Open 2022, donde cayó en tercera ronda ante Ajla Tomljanovic. Sin embargo, en febrero de 2026 se supo que había completado el periodo de antidopaje exigido por la ITIA, lo que avivó los rumores sobre un posible retorno.
El regreso se concretará en el torneo de Queen’s, que se disputará a partir del 8 de junio en Londres. La estadounidense competirá en dobles junto a la canadiense Victoria Mboko y, según fuentes, podría solicitar una wild card para Wimbledon y la gira de canchas duras en Estados Unidos.
Este retorno se suma a los precedentes de otras grandes del tenis, como Martina Navratilova, Kim Clijsters, Martina Hingis y Caroline Wozniacki, quienes también regresaron después de anunciar su retiro.
El anuncio llega en medio de la polémica generada por la promoción de Zepbound, un medicamento para la pérdida de peso que ha suscitado debate entre aficionados y atletas sobre su compatibilidad con los valores del deporte. Aunque inicialmente la participación será en dobles, la posibilidad de que Williams vuelva al circuito individual no se descarta, lo que abriría una segunda era en su carrera.