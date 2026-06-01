Serena Williams regresa al circuito de la WTA tras casi cuatro años de ausencia

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La leyenda del tenis estadounidense anunció su vuelta al deporte profesional para la temporada de césped, iniciando en el torneo de Queen’s el 8 de junio, y podría solicitar una wild card para Wimbledon.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 11:00 AM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 04:09 PM.