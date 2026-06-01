Accionistas del Sevilla acusan a Sergio Ramos de incumplir acuerdo de compra

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Los principales accionistas del Sevilla denuncian que Sergio Ramos y sus asesores rechazaron cumplir el pacto de compraventa acordado el 27 de mayo, alegando engaños y solicitando el pago de la cláusula penal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/06/2026 08:31 AM.
En Deportes y editada el 01/06/2026 04:06 PM.