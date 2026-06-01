Accionistas del Sevilla acusan a Sergio Ramos de incumplir acuerdo de compra

Las familias Guijarro, Castro, Carrión, Alés y Del Nido Benavente, que concentran la mayor parte del capital social del Sevilla FC, emitieron este lunes un comunicado de catorce puntos en el que afirman que, a pocos días de concretar el acuerdo de compraventa del club, Sergio Ramos y sus asesores declararon su voluntad de no cumplirlo.
Según el escrito, el 27 de mayo se había llegado a un acuerdo definitivo con el Grupo Milenio (DMI) y otros inversores, pero el mismo día Ramos convocó una rueda de prensa para presentar su versión de los hechos, alegando que el Grupo DMI era el único inversor real y que los demás, incluida la firma FIVE ELEVEN, habían desaparecido.
Los accionistas describen el supuesto “engaño” como una maniobra premeditada de meses, que mantuvo a los representantes del club en la incertidumbre hasta el último momento. Señalan que el proceso de due diligence, iniciado el 9 de febrero de 2026 y concluido el 13 de abril, contó con la total colaboración del Consejo de Administración del Sevilla, que puso a disposición toda la información requerida.
En el comunicado se recalca que la situación económica del club es transparente, con cuentas auditadas y publicadas en la página oficial. No obstante, los accionistas reconocen que la situación deportiva y financiera actual no refleja la historia de excelencia del Sevilla, y hacen una autocrítica de la gestión reciente.
Ante lo ocurrido, los accionistas enviaron una notificación directa a Sergio Ramos y a FIVE ELEVEN, reclamando el pago de la cláusula penal por incumplimiento y advirtiendo que su conducta dolosa y fraudulenta generará la reclamación de daños y perjuicios adicionales. Asimismo, exigen el cese inmediato de cualquier divulgación de información confidencial obtenida durante la due diligence, bajo amenaza de acciones legales.
El club, por su parte, ha manifestado que continuará colaborando con las autoridades y que está dispuesto a defender sus intereses en los tribunales, mientras se mantiene la operatividad deportiva y administrativa del equipo.