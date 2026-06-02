Julio Ibáñez es liberado en Sudáfrica y regresará a México mañana

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El reportero de Televisa Univisión, Julio Ibáñez, fue puesto en libertad tras ser detenido por acusaciones de espionaje en Sudáfrica. Ya recibió su pasaporte y, junto al productor Daniel García, volará a México el 3 de junio para reunirse con sus familias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 09:00 AM.
En Deportes y editada el 02/06/2026 09:02 AM.