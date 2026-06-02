Julio Ibáñez es liberado en Sudáfrica y regresará a México mañana

Durante las primeras horas de este martes, Televisa Univisión confirmó a través de sus redes sociales que el periodista Julio Ibáñez había sido liberado en Sudáfrica, donde había sido detenido bajo sospechas de espionaje y terrorismo.
Según el comunicado oficial, tanto Ibáñez como el productor Daniel García ya recuperaron sus pasaportes y abordarán un vuelo rumbo a México mañana, 3 de junio, para reunirse con sus familias y retomar sus labores periodísticas.
“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, señaló la cadena.
El caso había cobrado notoriedad a principios de mayo, cuando se difundió un video en TikTok que mostraba a hombres armados ingresando a la habitación de hotel donde se hospedaba Ibáñez. Posteriormente, el periodista de TUDN David Faitelson explicó que la detención estaba vinculada a acusaciones de espionaje tras el uso de un dron cerca de una escuela de la comunidad judía.
En los últimos días, Faitelson había anunciado que el “Profe Ibáñez” regresaría a México, lo que alimentó la especulación sobre su participación en la cobertura del Mundial 2026. Con su liberación, se descarta cualquier impedimento para que el reportero forme parte del equipo de cobertura del evento deportivo.
Las autoridades mexicanas, que colaboraron con sus homólogos sudafricanos, no han revelado detalles sobre la investigación que motivó la detención, pero aseguraron que se respetarán los derechos del periodista y se garantizará su seguridad al regresar al país.
El regreso de Julio Ibáñez se produce en un contexto de creciente tensión internacional por la seguridad de los corresponsales que cubren eventos de alto perfil, como el próximo Mundial de fútbol 2026, programado para celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos.