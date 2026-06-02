MLBPA advierte que el tope salarial propuesto reduciría ingresos de jugadores y prospectos

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La Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) manifestó su sorpresa ante la propuesta de la MLB de establecer un tope salarial de 245.3 millones de dólares por franquicia, señalando que tal medida recortaría los ingresos de los peloteros y limitaría la inversión en nuevos talentos, lo que podría desencadenar un cierre patronal antes del 1 de diciembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 11:30 AM.
En Deportes y editada el 02/06/2026 04:44 PM.