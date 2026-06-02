MLBPA advierte que el tope salarial propuesto reduciría ingresos de jugadores y prospectos

La oficina de la Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores (MLBPA) iniciaron negociaciones la semana pasada, pero el panorama se complica ante la propuesta de un tope salarial. Bruce Meyer, director interino de la MLBPA, expresó su sorpresa y preocupación porque el modelo propuesto reduciría los ingresos globales de los jugadores y afectaría a los prospectos que ingresan al profesionalismo.
Según la propuesta patronal, cada franquicia tendría un techo de gasto de 245.3 millones de dólares y un suelo obligatorio de 171.2 millones a partir del próximo ciclo. Este cambio representaría una transformación radical, ya que la MLB es la única de las cuatro grandes ligas deportivas de EE. UU. que opera sin límite salarial.
Los dueños argumentan que el tope busca equilibrar la competitividad de los 30 equipos, mientras que los peloteros sostienen que la medida mermaría sus ganancias. La MLB plantea una división equitativa del 50 % de los ingresos totales, pero la MLBPA asegura que su participación real supera ese porcentaje y que la oferta oculta deducciones operativas que distorsionarían el reparto.
Otro punto crítico es el impacto en el mercado de firmas de nuevos talentos, que supera los 500 millones de dólares anuales y beneficia a jóvenes de Estados Unidos, México y otros países. Con un tope salarial, los dueños podrían reducir significativamente los fondos destinados a estos prospectos, limitando oportunidades de desarrollo.
El convenio colectivo actual expira el 1 de diciembre. De no alcanzarse un acuerdo, muchos anticipan un cierre patronal que paralizaría la temporada y afectaría a jugadores, equipos y aficionados.