Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

Mientras el mundo del fútbol se concentra en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la Liga MX ya muestra sus primeros movimientos de mercado. La directiva de los Pumas, tras quedar subcampeón al perder contra Cruz Azul en la Final del Clausura 2026, confirmó la salida de su mediocampista César Garza.
Garza, de 20 años, finalizó su cesión con el club universitario y, el 1 de junio, reportó a Rayados de Monterrey para incorporarse a los trabajos del técnico Matías Almeyda de cara al Apertura 2026. Durante su paso por Pumas, disputó 12 partidos, acumuló más de 500 minutos de juego y formó parte del plantel que alcanzó la final del Clausura.
La salida de Garza se produce en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad del entrenador Efraín Juárez y la evaluación de la plantilla que disputó la reciente campaña. La directiva universitaria ya trabaja en la planeación de la siguiente temporada, buscando reforzar el equipo y mantener la competitividad en la liga.
Con esta baja, Pumas abre la puerta a nuevas incorporaciones y ajustes tácticos que definirán su desempeño en el Apertura 2026.