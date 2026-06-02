Adiós al subcampeón: Pumas confirma su primera baja para el Apertura 2026

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El Club Universidad Nacional (Pumas) anunció la salida del mediocampista César Garza, quien regresa a Rayados de Monterrey tras concluir su cesión, marcando la primera baja del equipo de cara al torneo Apertura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 02/06/2026 09:45 AM.