Sudáfrica llega a Pachuca y se prepara para el Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica arribó este lunes a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde establecerá su centro de entrenamiento y acondicionamiento físico de cara al Mundial 2026, que dará inicio en pocos días.
El cuerpo técnico y los jugadores, bajo la dirección del entrenador [[Nombre del entrenador]], se instalarán en las instalaciones deportivas del Club de Fútbol Pachuca, donde realizarán entrenamientos intensivos, sesiones de análisis táctico y actividades de recuperación.
El calendario oficial del torneo indica que los Bafana Bafana abrirán la fase de grupos el 11 de junio, enfrentándose a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, partido que será el inaugural del Mundial. Posteriormente, el 18 de junio, el conjunto sudafricano medirá fuerzas contra la República Checa en el Estadio Atlanta, y cerrará su participación en la fase de grupos el 23 de junio contra Corea del Sur en el Estadio BBVA de Monterrey.
Las autoridades locales de Hidalgo han coordinado con la Federación Mexicana de Fútbol para garantizar la logística, seguridad y alojamiento de la delegación sudafricana, así como la realización de actividades de intercambio cultural, entre las que destaca la presentación de un espectáculo de mariachi para los visitantes.
Con este campamento, Sudáfrica busca afinar su juego, adaptar su estilo al clima y altitud de México, y llegar al Mundial con la mayor preparación posible para competir en la mayor cita del fútbol mundial.