Sudáfrica llega a Pachuca y se prepara para el Mundial 2026

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La selección sudafricana, conocida como Bafana Bafana, arribó a Pachuca, Hidalgo, para iniciar su campamento de preparación antes del inicio del Mundial 2026. Su primer partido será el 11 de junio contra México en el Estadio Ciudad de México, seguido de encuentros contra República Checa y Corea del Sur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 09:02 AM.
En Deportes y editada el 02/06/2026 09:51 AM.