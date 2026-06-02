El futbolista que superó a Messi y Mbappé en viralidad rumbo al Mundial 2026

Tim Payne se ha convertido en la sensación digital más inesperada de la previa al Mundial 2026. En menos de una semana, el defensor de la selección de Nueva Zelanda vio cómo sus seguidores en Instagram crecieron de 4,715 a más de cuatro millones, superando a estrellas como Messi y Mbappé en términos de viralidad.
El fenómeno no es casual. Antes de ser tendencia, Payne ya había pisado territorio mexicano. En 2011, con apenas 17 años, formó parte del equipo neozelandés que disputó el Mundial Sub‑17 en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila. Allí jugó los cuatro partidos de la fase de grupos, contribuyendo a la victoria sobre Uzbekistán, al empate contra Estados Unidos y a la derrota frente a República Checa, antes de caer en octavos de final contra Japón.
Su desempeño en México llamó la atención del club inglés Blackburn Rovers, que lo incorporó a sus filas. Aunque problemas de permiso de trabajo le impidieron debutar con el primer equipo, la experiencia abrió puertas para su desarrollo profesional en clubes como Auckland City, Waitakere United, Portland Timbers 2, Eastern Suburbs y, actualmente, Wellington Phoenix, donde supera los 150 partidos oficiales.
El vínculo de Payne con el fútbol mexicano se reforzó en 2014, cuando, como parte del histórico Auckland City, venció a Cruz Azul en el Mundial de Clubes de Marruecos, anotando en la tanda de penales y siendo nombrado mejor jugador del encuentro.
Más recientemente, el 7 de septiembre de 2024, volvió a enfrentarse a la Selección Mexicana en un amistoso en Pasadena, donde el conjunto dirigido por Javier Aguirre ganó 3‑0.
Hoy, mientras el mundo se prepara para el Mundial 2026, la historia de Tim Payne demuestra cómo una breve etapa en México puede convertirse en el punto de inflexión de una carrera y, en la era digital, en una explosión de popularidad que trasciende fronteras.