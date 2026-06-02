El futbolista que superó a Messi y Mbappé en viralidad rumbo al Mundial 2026

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El defensa neozelandés Tim Payne pasó de 4,715 a más de cuatro millones de seguidores en Instagram en pocos días, convirtiéndose en la figura más comentada de la previa del Mundial 2026. Su fama actual tiene raíces en México, donde jugó en el Mundial Sub‑17 de 2011 y vivió momentos decisivos para su carrera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/06/2026 05:33 PM.
En Deportes y editada el 02/06/2026 04:47 PM.