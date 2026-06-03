André Jardine deja el América; Guillermo Almada como posible sucesor

La directiva del Club América confirmó la salida de André Jardine, quien dirigió al equipo durante los últimos tres años, periodo en el que logró un histórico tricampeonato. La decisión marca el cierre de una etapa que había revitalizado al conjunto azulcrema.
Fuentes cercanas al club, entre ellas el periodista Gibrán Araige, indicaron que la llegada de nuevos directivos abre la posibilidad de que Guillermo Almada asuma el banquillo. Almada, con experiencia en ligas sudamericanas, sería una opción real en medio de los recientes cambios estructurales del América.
El anuncio se produce en un contexto de reestructuración interna, donde la directiva busca consolidar una visión a largo plazo y mantener la competitividad del equipo en la Liga MX y torneos internacionales.
Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial que detalle los términos de la desvinculación de Jardine ni confirme de manera definitiva la contratación de Almada.