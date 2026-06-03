André Jardine deja el América; Guillermo Almada como posible sucesor

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La directiva del Club América pone fin al ciclo de André Jardine tras tres años y un tricampeonato, mientras se baraja a Guillermo Almada como nuevo técnico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 03:52 PM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 03:57 PM.