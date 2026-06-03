Diana Shnaider elimina a Aryna Sabalenka y accede a semifinales de Roland Garros

En una de las mayores sorpresas de la edición 2026 de Roland Garros, la joven rusa Diana Shnaider (22 años) derrotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y finalista del año pasado, con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-0. Con esta victoria, Shnaider se clasificó para las semifinales del Grand Slam, convirtiéndose en la segunda jugadora que llega a esta fase partiendo de la ronda de clasificación.
Sabalenka, que había dominado el duelo hasta el segundo set y llevaba el control del partido con un 5-3 en el tercer set, se vio superada por la agresividad y la confianza renovada de Shnaider, quien, tras perder el primer set, incrementó la intensidad de sus golpes y obligó a la número 1 a cometer errores. El 6-0 final marcó el primer set sin ganar de Sabalenka en más de dos años en tierra batida.
El resultado deja a la número 8 del ranking, la rusa Mirra Andreeva (19 años), como la mejor cabeza de serie sobreviviente. En la otra semifinal, la polaca Maja Chwalinska (114 del ranking), también proveniente de la fase previa, se medirá contra la ucraniana Marta Kostyuk (15 del mundo).
Esta eliminación se suma a la serie de sorpresas que ha vivido Roland Garros 2026, donde también cayeron la defensora del título Coco Gauff, la número 2 del mundo Elena Rybakina y la cuádruple ganadora Iga Świątek.
Shnaider, zurda número 23 del ranking, ahora buscará consolidar su histórico avance y aspirar a una primera corona en París, mientras que Sabalenka se queda a las puertas de su sexta semifinal consecutiva en Grand Slam, pero sin lograr el ansiado título.