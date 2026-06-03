Diana Shnaider elimina a Aryna Sabalenka y accede a semifinales de Roland Garros

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La rusa Diana Shnaider sorprendió al mundo del tenis al vencer a la número 1 del ranking, Aryna Sabalenka, por 3-6, 7-5 y 6-0, asegurando su puesto en semifinales de Roland Garros y convirtiéndose en la segunda jugadora de la fase previa en alcanzar esta instancia en la historia del torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 10:58 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 11:13 AM.