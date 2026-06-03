“Sería un sueño”: Hugo Sánchez imagina a México peleando el título mundial ante España

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El exgoleador mexicano expresó su deseo de ver a México y España disputando la final del Mundial 2026, mientras elogia el proyecto de Luis de la Fuente y la labor de Javier Aguirre. Además, recordó la sanción de los Cachirules que le impidió jugar el Mundial de Italia 1990, una herida que aún persiste.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:08 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 09:46 AM.