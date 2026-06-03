“Sería un sueño”: Hugo Sánchez imagina a México peleando el título mundial ante España

Durante la presentación de la experiencia Legends en InSpace Polanco, Ciudad de México, Hugo Sánchez manifestó que su mayor anhelo para el Mundial 2026 es presenciar una final entre la Selección Mexicana y España, dos naciones que marcaron su vida personal y profesional.
El exdelantero del Real Madrid destacó que, aunque México aspira a conquistar su primer título mundial, España llega como una de las favoritas para alzar el trofeo dentro de dos años. Sánchez elogió el momento destacado del Tricolor bajo la dirección de Luis de la Fuente, resaltando la calidad del plantel y el proyecto a largo plazo que lo posiciona entre los principales aspirantes.
Respecto al trabajo de Javier Aguirre, Sánchez respaldó la elección de los delanteros que podrían representar a México, pero subrayó la necesidad de generar mayor volumen de oportunidades ofensivas para que los atacantes muestren su potencial.
El expentapichichi también recordó el episodio doloroso de los “Cachirules”, la sanción impuesta por la FIFA a finales de los años ochenta por irregularidades en la edad de jugadores juveniles. La medida excluyó a México de todas las competencias internacionales, impidiéndole participar en el Mundial de Italia 1990, justo cuando Sánchez brillaba en Europa con el Real Madrid.
Para Sánchez, la sanción significó perder la oportunidad de disputar un Mundial en la cúspide de su carrera, una herida que sigue abierta décadas después, a pesar de su legado como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano.