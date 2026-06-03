Orgullo fronterizo: Tijuana recibirá a Irán en su camino al Mundial 2026

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Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, expresó su agradecimiento a México, y en especial a Baja California y Tijuana, por la cálida y profesional acogida brindada a la selección iraní durante su preparación para el Mundial 2026. La ciudad se consolidó como base estratégica por su ubicación, clima y facilidades logísticas, superando a otras opciones como Tucson, Arizona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:49 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 09:05 AM.