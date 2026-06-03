Orgullo fronterizo: Tijuana recibirá a Irán en su camino al Mundial 2026

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, manifestó públicamente su gratitud hacia México, y particularmente hacia el estado de Baja California y la ciudad de Tijuana, por la hospitalidad ofrecida a la selección iraní en su paso por el país de cara al Mundial 2026.
En un comunicado firmado por Taj, se destacó que “las gestiones realizadas con la Embajada de Irán en México y con las autoridades locales de Tijuana han permitido crear condiciones óptimas para la presencia de nuestra selección nacional”. El mandatario iraní elogió la actitud “cortes, profesional y respetuosa” de los funcionarios estatales y municipales, que brindaron una cálida bienvenida a los jugadores y cuerpo técnico.
Por su ubicación geográfica, clima templado y proximidad a las sedes estadounidenses donde Irán disputará sus partidos (California y Washington), Tijuana resultó ser una “excelente opción” para el establecimiento y la preparación del equipo. En comparación con la alternativa inicialmente considerada, el campamento de Tucson, Arizona, la ciudad fronteriza ofrece ventajas significativas en términos de logística, infraestructura hotelera y facilidad de traslado.
El presidente de la Federación iraní subrayó que, gracias a las instalaciones previstas y a la colaboración constructiva de las autoridades locales, la selección podrá entrenar en el Estadio Caliente, sede de los Xolos de Tijuana, y contar con alojamiento de calidad que facilite los desplazamientos a los encuentros en territorio estadounidense, superando las complejidades de obtención de visas americanas.
Las autoridades mexicanas han garantizado apoyo logístico y seguridad, y se planifican actividades culturales para acercar la tradición iraní a la comunidad tijuana‑nense, reforzando la amistad entre ambos países durante la celebración de la Copa del Mundo.