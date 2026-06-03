Jordyn Adams abandona la MLB para jugar fútbol americano universitario a los 26 años

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El jardinero de las Grandes Ligas, Jordyn Adams, firma con Southern Methodist University (SMU) y regresa al fútbol americano colegial, convirtiéndose en el último caso de un atleta profesional que vuelve a la NCAA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:57 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 01:16 PM.