Julio César Chávez visita al Tri y entrega guantes antes del Mundial 2026

En una de las jornadas más llamativas de la preparación del Tri, el histórico pugilista mexicano Julio César Chávez acudió al Centro de Alto Rendimiento para convivir con los futbolistas que representarán a México en el Mundial 2026, que se jugará en territorio nacional.
Durante el encuentro, Chávez compartió anécdotas de su carrera, enfatizando la necesidad de mantener la concentración, confiar en el trabajo realizado y no ceder ante la presión de representar al país en escenarios internacionales. El sonorense entregó guantes autografiados a varios integrantes del plantel, gesto simbólico que buscó transmitir la disciplina y la mentalidad ganadora que lo caracterizó durante décadas en el ring.
El mensaje del excampeón fue claro: el Tri debe aspirar a superar la histórica barrera del “quinto partido” y aprovechar la ventaja de jugar como anfitrión para buscar una actuación histórica. Chávez también resaltó la importancia de seguir las indicaciones del técnico Javier Aguirre, a quien comparó con el entrenador de una pelea de boxeo, subrayando que será quien guíe al equipo en los momentos críticos del torneo.
Las imágenes difundidas por la Federación mostraron a jugadores y cuerpo técnico posando junto al campeón en un ambiente relajado pero cargado de significado. La visita coincidió con la sesión fotográfica oficial del plantel y forma parte de una agenda intensa que incluye entrenamientos, análisis tácticos y actividades de integración.
Con el respaldo de una de las máximas leyendas del deporte nacional, el Tri recibió un impulso anímico adicional antes de iniciar su aventura mundialista. México debutará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Banorte) contra su primer rival, iniciando así la fase de grupos del Mundial 2026.