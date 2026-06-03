Julio César Chávez visita al Tri y entrega guantes antes del Mundial 2026

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El legendario campeón de boxeo Julio César Chávez se reunió con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, entregando guantes autografiados y un mensaje de confianza a cargo del técnico Javier Aguirre, a pocos días del debut del Tri en la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 09:02 AM.