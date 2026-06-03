Messi recibe el Princesa de Asturias y reafirma su lugar entre los más grandes

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El futbolista argentino Leo Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, reconocimiento que celebra su trayectoria histórica y sus logros tanto a nivel de clubes como con la selección argentina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 09:27 AM.