Messi recibe el Princesa de Asturias y reafirma su lugar entre los más grandes

Leo Messi fue distinguido este lunes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias y entregado por los Reyes Felipe VI y Letizia en la ceremonia de octubre. El jurado lo elogió por una carrera extraordinaria que lo consolida como uno de los mejores futbolistas de la historia.
Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, Messi desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el FC Barcelona, club al que perteneció durante más de veinte años y con el que conquistó 34 títulos, entre ellos diez Ligas, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y siete Copas del Rey. Tras su salida del Barça en 2021, jugó en el Paris Saint‑Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer.
El argentino acumula un palmarés individual sin precedentes: es el único jugador que ha ganado ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial. Con la selección argentina, de la que ha sido capitán y referente durante casi dos décadas, logró la Copa América y culminó su carrera internacional con el título del Mundial de Catar 2022.
Entre otros reconocimientos, en 2020 Messi se convirtió en el primer futbolista argentino en recibir el Premio Laureus al Mejor Deportista Masculino Internacional y fue incluido en el Dream Team histórico del Balón de Oro.
El Premio Princesa de Asturias incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50,000 euros. El jurado estuvo presidido por Teresa Perales Fernández y contó con la participación de destacados deportistas y personalidades del ámbito deportivo.
La candidatura de Messi fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo Triatlón.