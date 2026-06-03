Mourinho será el técnico del Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones

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La candidatura 'Florentino 2026' anunció que José Mourinho asumirá la dirección técnica del Real Madrid en caso de que Florentino Pérez resulte electo presidente el próximo domingo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 03:52 PM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 04:01 PM.