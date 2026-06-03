Mourinho será el técnico del Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones

En la cuenta oficial de la candidatura "Florentino 2026" se publicó una imagen del entrenador portugués con la camiseta del Real Madrid acompañada del simple pero contundente "Sí". Con ello, el actual presidente del club, Florentino Pérez, confirmó que José Mourinho será el nuevo técnico del conjunto blanco si resulta electo en las elecciones programadas para el domingo.
El anuncio coincidió con la entrevista televisiva del rival Enrique Riquelme, quien también aspiraba a la presidencia. Pérez acompañó la declaración con un video en redes sociales que iniciaba con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..." y mostraba a Mourinho vestido de blanco, reforzando el mensaje de su futuro regreso.
Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, logrando una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Trece años después, el técnico, que actualmente está al frente del Benfica tras su paso por el Fenerbahçe, podría volver a la capital española bajo la batuta de Pérez.
El presidente ha adelantado que, una vez confirmado su mandato, presentará oficialmente a Mourinho en los próximos días y, paralelamente, anunciará la contratación de un gran jugador, como ya insinuó en un programa de televisión.
De concretarse, el regreso de Mourinho marcaría el inicio de un nuevo proyecto deportivo para el Real Madrid, con la intención de recuperar la supremacía tanto a nivel nacional como internacional.