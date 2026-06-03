La selección mexicana de para-taekwondo afina armas en Italia rumbo al Mundial 2026

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El equipo nacional de para‑taekwondo llega a Italia para su última fase de entrenamiento antes del Grand Prix Mundial de Roma, evento que otorga hasta 60 puntos al ranking internacional y forma parte de la preparación para el Campeonato Mundial de Muju 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 09:19 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 10:11 AM.