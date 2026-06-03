La selección mexicana de para-taekwondo afina armas en Italia rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana de para‑taekwondo está en Italia, lista para competir en el Grand Prix Mundial de Roma el 4 de junio, una prueba de categoría G‑6 que otorga hasta 60 puntos al ranking internacional.
Dirigido por las entrenadoras María Espinoza y Jannet Alegría, el equipo realiza sus sesiones finales de preparación tras una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2026, donde México obtuvo cinco oros, una plata y dos bronces.
Los atletas que representarán al país son Luis Mario Nájera (‑80 kg), subcampeón de los Juegos Paralímpicos de París 2024; Jessica García Quijano (‑52 kg), campeona mundial en Veracruz 2023; Fernanda Vargas (+65 kg), medallista de plata en el Mundial Veracruz 2023; Claudia Romero (‑47 kg) y Lupita Rojas (‑47 kg), ambas medallistas mundiales.
Antes de iniciar la competencia, los seleccionados se reunieron con Genaro Lozano, embajador de México en Italia, quien les brindó su apoyo y les deseó éxito.
El Grand Prix de Roma forma parte del proceso de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Para‑Taekwondo 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Muju, Corea del Sur, objetivo principal de la delegación para esta temporada.