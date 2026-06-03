Tres muertos y casi 900 detenidos durante festejos del PSG por ganar la Champions League

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Durante las celebraciones por el triunfo del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, tres hombres perdieron la vida —dos al caer al Sena y uno en un accidente de motocicleta— y más de 200 participantes resultaron heridos, mientras la policía detuvo a 890 personas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/06/2026 08:11 AM.
En Deportes y editada el 03/06/2026 08:17 AM.