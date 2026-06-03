Tres muertos y casi 900 detenidos durante festejos del PSG por ganar la Champions League

La Fiscalía de la capital francesa confirmó este martes que tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la UEFA Champions League. Dos de los fallecidos fueron hombres que cayeron al río Sena y el tercero perdió la vida en un accidente de motocicleta en la circunvalación de la ciudad.
El primer de los fallecimientos se registró el sábado por la noche en el distrito 5, cuando la policía fue alertada de que un hombre nacido en Ruanda en 1997 había saltado intencionalmente al Sena. La brigada fluvial del cuerpo de bomberos lo rescató y lo trasladó al hospital Hôtel‑Dieu en estado crítico; sin embargo, falleció el martes.
El domingo por la mañana, otro hombre fue hallado sin vida en el Sena, cerca del puente Louis‑Philippe, tras caer cerca del Pont‑au‑Change. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se logró reanimarlo. Ambas muertes están bajo investigación para determinar sus causas exactas.
El tercer fallecimiento ocurrió en la misma noche del sábado, cuando un hombre sufrió un accidente de motocicleta en la circunvalación de París después de que otros individuos retiraran la señalización de prohibición de paso.
Los festejos, que se extendieron por varios puntos de la ciudad, también estuvieron marcados por disturbios, saqueos y ataques contra las fuerzas del orden. Según autoridades francesas, se registraron degradaciones de mobiliario urbano, pillaje de establecimientos y agresiones a la policía.
En total, la policía detuvo a 890 personas, un 45 % más que en las celebraciones de 2025, y 178 agentes resultaron heridos. Además, más de 200 participantes en los festejos también sufrieron lesiones.
Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades tanto en los fallecimientos como en los actos de violencia que acompañaron la celebración del título del PSG.